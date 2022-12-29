У Києві уламок збитої ракети пошкодив приватний будинок та автомобіль
29 грудня 2022, 09:10Читать новость на русском
Ворог вкотре завдав масованої ракетної атаки по Україні. Зранку 29 грудня вибухи пролунали у низці областей.
Зранку 29 грудня жителі Києва повідомили про перші вибухи. Згодом у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що у столиці працює ППО.
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Що відомо про вибухи в Києві
Повідомили, що уламками збитої ракети пошкоджено дві приватні будівлі в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація щодо жертв уточнюється.
Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі.Зверніть увагу! Генштаб ЗСУ попереджує: не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри у жодні телеграм-чати та боти. Ворог моніторить український інфопростір і може коригувати нові удари, відповідно по ваших повідомлень.
За словами Віталія Кличка, у столиці можуть бути перебої зі світлом. Він закликав також зробити запас води.