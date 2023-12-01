Річка посеред міста: у Києві впав будівельний кран і пошкодив трубу

У Києві на вулиці Ревуцького стався прорив мережі холодного водопостачання. На території будівництва упав будівельний кран, який заблокував рух вулицею у напрямку проспекту Бажана.

Унаслідок падіння було пошкоджено світлову опору та мережі. За попередньою інформацією постраждали унаслідок інциденту немає.

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У КМДА повідомили, що рух транспорту паралізовано, на дорогах утворився затор. На місце інциденту прибули рятувальники, поліція та аварійні служби.

У Києві на території будівництва упав кран / Фото телеграм-канали

Наслідки падіння крана

Унаслідок падіння крана пошкоджено водогін, завалено дорожні стовпи, обірвано електромережі.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що кран лежить на просто проїжджій частині поперек вулиці. Водії рятують свої авто із водяного полону.

Зазначають, що унаслідок падіння крана пошкоджено автівку.

Кран пошкодив водогін / Відео з телеграм-каналів

До слова, 1 грудня у Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст, це стане кроком до відкриття метро на Троєщину.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід є найбільшим з об'єктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність цього мостового переходу – понад 10 кілометрів.