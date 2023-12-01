Річка посеред міста: у Києві впав будівельний кран і пошкодив трубу
У Києві на вулиці Ревуцького стався прорив мережі холодного водопостачання. На території будівництва упав будівельний кран, який заблокував рух вулицею у напрямку проспекту Бажана.
Унаслідок падіння було пошкоджено світлову опору та мережі. За попередньою інформацією постраждали унаслідок інциденту немає.
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У КМДА повідомили, що рух транспорту паралізовано, на дорогах утворився затор. На місце інциденту прибули рятувальники, поліція та аварійні служби.
Наслідки падіння крана
Унаслідок падіння крана пошкоджено водогін, завалено дорожні стовпи, обірвано електромережі.
На опублікованих у мережі кадрах видно, що кран лежить на просто проїжджій частині поперек вулиці. Водії рятують свої авто із водяного полону.
Зазначають, що унаслідок падіння крана пошкоджено автівку.
Кран пошкодив водогін / Відео з телеграм-каналів
До слова, 1 грудня у Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст, це стане кроком до відкриття метро на Троєщину.
Подільсько-Воскресенський мостовий перехід є найбільшим з об'єктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність цього мостового переходу – понад 10 кілометрів.