У Києві урочисто відкрили флагманське віділення "Таскомбанку"
Джерело:24 канал
Банківський сервіс, коворкінг, діджитал-бар та кав'ярня – усе це вперше об'єднали у новому флагманському відділенні "Таскомбанку". Його відкрили в самому центрі столиці на Майдані Незалежності, в оновленому будинку Профспілок.
За словами акціонера групи "ТАС" Сергія Тігіпко, за останній час банківський світ дуже швидко змінюється, багато послуг переходить в інтернет. "Тут відділення яке об'єднує і онлайн послуги, і офлайн послуги. Маю надію що клієнтам тут буде зручно, затишно, комфортно", – додав він.
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Клієнтам банку презентували нові можливості відділення.
- Тут надаватимуть не лише звичні банківські послуги фізичним та юридичним особами. Для проведення онлайн операцій та віддаленої роботи тут є діджитал-бар із сучасними гаджетами.
- Також клієнти банку мають можливість скористатися мітинг-рум відділенням, яке можна забронювати через персонального менеджера. Кімната обладнана екранами для презентацій. Тут проводитимуть ділові зустрічі, укладатимуть угоди, оформлюватимуть кредити.
- У відділенні є спеціальна зона для дітей та кав'ярня із запашними напоями.
Сергій Тігіпко на відкритті відділення "Таскомбанку" / Скриншот з відео
"Відкриваючи сьогодні відділення, ми пропонуємо клієнту або залишитися в діджитал-каналах, або прийти і розв'язати питання з менеджером, отримавши необхідну консультацію і знайшовши досвід, зокрема в управлінні своїми фінансами в різних сферах. Наша концепція створити відділення, в якому наш клієнт почуватиметься впевнено, надійно і безпечно", – зазначив голова правління "Таскомбанку" Володимир Дубєй.
Нове відділення "Таскомбанку" / Скриншот з відео
У відділенні є кав'ярня із запашними напоями / Скриншот з відео
Оздоблювали відділення з використанням природних матеріалів. А для додаткового затишку і комфорту встановили аромамаркетинг. Нагадаємо, "Таскомбанку" є одним із найстарших та найбільших серед фінансових установ з мільярдними інвестиціями, що обслуговує клієнтів у 46 містах країни.