У столиці 1 березня, приблизно о 17:11 прогримів вибух. Росіяни влучили у телевежу.

Бійці, яких Володимир Путін надіслав в Україну, продовжують руйнувати українські міста. 1 березня ворог влучив у телевежу в Києві.

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У Києві росіяни поцілили в телевежу

Приблизно о 17:11 у Києві прогримів вибух. Росіяни влучили в телевежу. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

У Держспецзв'язку уточнили, що постраждала апаратна. Тимчасово не буде доступна трансляція каналів.

Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах. Найближчим часом ввімкнуть резервне мовлення. Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5.

Українців просять скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.



Росіяни влучили у телевежу в Києві / Фото Суспільного

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