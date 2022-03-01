У Києві росіяни поцілили в телевежу
Джерело:телеграм "Оперативний ЗСУ"
У столиці 1 березня, приблизно о 17:11 прогримів вибух. Росіяни влучили у телевежу.
Бійці, яких Володимир Путін надіслав в Україну, продовжують руйнувати українські міста. 1 березня ворог влучив у телевежу в Києві.
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У Києві росіяни поцілили в телевежу
Приблизно о 17:11 у Києві прогримів вибух. Росіяни влучили в телевежу. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.
У Держспецзв'язку уточнили, що постраждала апаратна. Тимчасово не буде доступна трансляція каналів.
Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах. Найближчим часом ввімкнуть резервне мовлення. Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5.
Українців просять скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.
Росіяни влучили у телевежу в Києві / Фото Суспільного
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