У Києві вибухнув БпЛА: загорілися склади в одному з районів

Росія вкотре намагалася атакувати Київ реактивними безпілотниками. Вночі 16 вересня у столиці чули вибух.

КМВА повідомила, що є наслідки у цього обстрілу. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про наслідки обстрілу Києва вночі 16 вересня?

Повітряна тривога у Києві тривала від 05:04 до 05:08, кілька всього хвилин вночі 16 вересня. Але за цей час у місто встиг прилетіти реактивний безпілотник російської армії.

У столиці чули вибух. Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що у цієї події є наслідки – у Святошинському районі сталося загоряння складської будівлі.

На цей час служби працюють над ліквідацією наслідків. Атака БпЛА по Україні триває, якщо у вашому регіоні тривога – подбайте про безпеку.

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Нагадаємо, упродовж 15 вересня Росія масовано атакувала Київ та область ударними безпілотниками. У столиці внаслідок ворожих ударів постраждали 12 людей, один із них помер у лікарні від отриманих поранень. Наразі 6 постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень, іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці.

В області за останню добу пошкоджено сім об'єктів у Бориспільському, Броварському та Бучанському районах. Серед пошкодженого – приватні будинки, ангарне приміщення, транспортні засоби та комунальна установа, водночас інформації про постраждалих в області немає.

Упродовж дня реактивні БпЛА заходили на Київ і область із різних напрямків. Зокрема, вранці зафіксували влучання в АЗС у Дарницькому районі та складські приміщення в Оболонському, а згодом ворог поцілив в АЗС у Голосіївському районі.

Також у столиці зафіксували влучання безпілотника на території гаражного кооперативу та низку падінь уламків у Солом'янському, Святошинському й Голосіївському районах.

Крім того, уламки БпЛА впали на покрівлю житлового будинку, у двір іншої багатоповерхівки та біля нежитлової будівлі, а один безпілотник упав у водойму.