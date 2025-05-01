У Києві вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою: постраждала жінка

Столичний регіон вночі 1 травня відбивав атаку російських "Шахедів". На жаль, є одна постраждала жінка у Києві.

Вона постраждала від детонації вибухової частини збитого дрона. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Дивіться також Київщину атакували "Шахеди": постраждали помешкання, зафіксовано низку пожеж

Вибухова частина БпЛА спрацювала із затримкою

Вибухова частина російського безпілотника спрацювала із затримкою.

Постраждалу госпіталізували. Нею виявилася жінка літнього віку.

Вона мешканка Дарницького району столиці.

Нагадаємо, що раніше про небезпеку відтермінованих касетних боєприпасів попередили мешканців Оболонського району. Особливо обережно закликають пересуватися по вулицях, лісосмугах, парках, місцях з обмеженою видимістю.

