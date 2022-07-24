У Києві затвердили порядок видачі продуктів на випадок поновлення боїв у столиці

На випадок, якщо у Києві відбуватимуться активні бойові дії та не буде можливості придбати продукти, їх видаватимуть безкоштовно. Відповідний порядок уже затвердили.

21 липня Київська міська військова адміністрація розпорядженням №583 визначила механізм безкоштовного забезпечення населення Києва продуктами на випадок активних бойових дій у столиці.

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Що передбачає розпорядження

Отримати товари можна буде на підставі письмової заяви особи або її представника та пред'явивши в центрах надання адміністративних послуг паспорт громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – документ, що засвідчує особу та підтверджує спеціальний статус), ідентифікаційний код, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Уповноважена особа також надає документ, що підтверджує його повноваження.

Безоплатне забезпечення продтоварами проводитимуть на підставі виданого за заявою талона.

Безкоштовно надавати товари будуть органи соціального захисту населення, територіальні центри соціального обслуговування громадян, центри соцслужб для сім'ї, дітей та районних у місті адміністрацій.

Чи є ризик повторного вторгнення росіян у столицю

Ще 2 квітня ЗСУ повністю звільнили Київську область від окупантів. Але варто розуміти, що ризик поновлення агресивних дій щодо інших регіонів, не лише Сходу, можливий. Відтак у Міністерстві оборони такі сценарії розглядають.

Про можливе повторне вторгнення російських окупантів з території білорусі говорять від початку військових навчань на території країни. Так, 8 липня самопроголошений президент олександр лукашенко їх продовжив, відповідно ризики залишаються.

Водночас радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів наголосив, що імітація діяльності на території Білорусі – не що інше, як маневрування із метою розтягнути наші сили.

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