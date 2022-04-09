У Києві відновила роботу станція метро "Берестейська"
9 квітня 2022 , 09:45Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Станція метро "Берестейська" в Києві запрацювала. Потяги вже здійснюють посадку та висадку пасажирів.
Без зупинки поїзди прямують через станції "Майдан Незалежності" та "Кловська". Про це повідомили в КМДА 9 квітня.
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Станція метро "Берестейська" відновила роботу – поїзди здійснюють висадку та посадку пасажирів,
– мовиться в повідомленні.
Працюють такі пересадкові вузли:
- "Золоті ворота" – "Театральна";
- "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".
Як курсують поїзди в метрополітені
- Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на "Видубичах".
Метро працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину.Зверніть увагу! Графік роботи метро може швидко змінюватися. Адже підземні станції цілодобово є укриттям.
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