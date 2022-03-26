У Києві відновлюють роботу ЦНАПи

26 березня 2022 , 11:43
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Джерело:

КМДА

Центри надання адміністративних послуг відновлюють роботу в Києві. Вони запрацюють з 28 березня.

ЦНАПи працюватимуть із 10:00 до 16:00. У центрах видаватимуть готові документи й надаватимуть консультації із загальних питань.

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Інформацію щодо роботи ЦНАПів; готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного паспорта, посвідок на постійне та тимчасове проживання можна отримати телефонами:

  • (044) 202 60 38;
  • (044) 202 60 39.

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Автор: Марта Кушка