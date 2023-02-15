Закривали у шафі і наступали на руки: у Києві "вихователі" корекційного садка катували дітей

У Києві правоохоронці викрили чотирьох "вихователів" корекційного дитсадка, які катували та знущалися над дітьми. Так звані "вихователі" вдавалися до фізичного та психологічного насильства проти діток.

У Нацполіції розповіли, що фізичне та психологічне насильство були серед "методів" виховання малолітніх діток у приватному закладі. Тортури та знущання розпочиналися після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу.

Дивіться також Вербував дітей та знімав порнографію: на Київщині засудили фотографа

"Вихователі" обмотували дітей скотчем і висміювали

Повідомляється, що вартість перебування дітей у дитсадку становила від 8 до 15 тисяч гривень.

"Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам", – йдеться у повідомленні.

Також у поліції розповіли жахливі подробиці катування дітей. Зокрема, за невиконані завдання "виховательки" закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником.

Вихователям повідомлено про підозру: який термін їм загрожує

Правоохоронці опублікували відео катувань у приватному дитячому садочку в Києві. З етичних причин ми не можемо показати його. Переглянути відео ви можете за цим посиланням

В Офісі генпрокурора розповіли, що чотирьом працівникам приватного корекційного дитячого садочка повідомлено про підозру за фактом катування малолітніх дітей.

"Вихователям" тепер загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

В Офісі генпрокурора також повідомили, що на цей час вже ідентифіковано як потерпілих трьох дітей віком від 5 до 6 років. Там наголосили, що "вихователі" вчиняли протиправні дії проти дітей упродовж тривалого часу.

У приміщенні дитячого закладу правоохоронці провели обшуки, вилучили документи, які мають значення для досудового розслідування. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.