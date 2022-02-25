У Києві викрито фейковий підрозділ територіальної оборони

У Києві виявили ще одну групу російських диверсантів. Цього разу вони видавали себе за представників територіальної оборони.

Про затримання ворожих диверсантів повідомили представники військової частини 3030 Нацгвардії України. Частина дислокується в Києві.

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"Викрили фейковий підрозділ територіальної оборони. Будьте уважні, по місту працюють ворожі ДРГ", – попередили військові.

Це не перший випадок, коли диверсанти видають себе за захисників України. До цього диверсійна група звернулася до рятувальників по допомогу. Але їх швидко викрили та затримали.