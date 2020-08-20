Правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях Укрзалізниці у Києві та Вінниці. Поліція та СБУ викрили корупційну схему, яка завдали державі збитків на майже 12 мільйонів гривень.

В Укрзалізниці обшуки

Вінницькі правоохоронці задокументували багатомільйонну корупційну схему під час закупівель товарів для Укрзалізниці, повідомляє пресслужба МВС України.

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Тривають обшуки в у службових приміщеннях Укрзалізниці у Вінниці та Києві,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок реалізації корупційної схеми державі завдали збитків на майже 12 мільйонів гривень.

Як працювала схема

Протягом 2019 – 2020 років філія Укрзалізниці виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлі матеріалів для ремонту пасажирського рухомого складу.

Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким компанія перерахувала всю суму грошей.

Що загрожує її фігурантам

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Причетним загрожує ув’язнення терміном від 7 до 12 років з позбавленням права займати певні посади до 3 років.

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У Києві та Вінниці проходять обшуки в приміщеннях Укрзалізниці / Фото МВС України

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