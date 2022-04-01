У Києві віолончеліст зіграв на руїнах житлового будинку
Джерело:фейсбук Дениса Дудинського
У Києві музикант виконав композицію просто на завалах житлового будинку. Чоловік грав на віолончелі, а на фоні киянин збирав речі у своїй зруйнованій квартирі. Вражаюче відео опублікували у мережі.
Зворушливі відео зняв шоумен Денис Дудинський. У його фейсбуці кадри стали популярними.
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Українці та користувачі мережі з інших країн активно коментують та поширюють допис.
Київ. Війна і музика. Це найгарніше і найжахливіше, що я бачив і знімав в Україні,
– написав Дудинський.
На опублікованих кадрах видно, як музикант грає на віолончелі, сидячи просто на завалах житлового дому. На фоні видно чоловіка, який у зруйнованій від обстрілів ворога квартирі збирає свої речі.
У Києві віолончеліст зіграв на руїнах житлового будинку: дивіться відео Дениса Дудинського
Віолончеліст зіграв у Києві / Фото Дениса Дудинського