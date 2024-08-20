На території військової частини у Києві виявили незаконну реєстрацію храму, – Міноборони

Міністерство оборони виявило незаконну реєстрацію храму на території військової частини в Києві. Власник цього об'єкту пов'язаний з православною церквою Московського патріархату.

Про це пресслужба Міноборони повідомила в понеділок, 19 серпня. Додамо, що там пояснили, до чого могли призвести такі незаконні дії.

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На території військової частини в Києві виявили незаконну реєстрацію храму

Міністерством оборони України під час проведення внутрішнього аудиту на території військової частини в місті Києві було виявлено факт незаконної реєстрації права приватної власності на храм,

– ідеться в повідомленні.

Там повідомили, що власником незаконно зареєстрованого об'єкта виступила релігійна організація, яка пов'язана з православною церквою Московського патріархату.

Також в оборонному відомстві зазначили, що ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб.

Зазначається, що наразі храм передано Службі військового капеланства Збройних Сил України, де він буде використовуватися для задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей.