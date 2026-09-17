У Києві вкотре за добу гримлять вибухи

Кияни протягом усього дня 17 вересня здигаються від російських атак. Чергові вибухи прогриміли ввечері.

24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку?

Передусім зазначимо, що за кілька хвилин до 10-ї вечора для столиці оголосили дронову загрозу. Містяни чули сирену повітряної тривоги, а вже незабаром Київ сколихнули вибухи.

Слід додати й те, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного БпЛА з боку Чабанів в напрямку центру столиці.

Станом на момент публікації інформації про можливі наслідки обстрілу немає. Вочевидь, місцева влада зможе повідомити про це згодом. У такому разі ми неодмінно оновимо матеріал.

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Де ще були вибухи та які наслідки російських ударів 17 вересня?

Під ударом було Запоріжжя. Там окупанти ракетами вдарили по "Запоріжсталі". Також ворог атакував дроном пасажирський автобус і автівку медиків.

Росіяни, до того ж, атакували індустріальний парк у Коростенському районі на Житомирщині. Удар припав по цивільному підприємству. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Вибухи гриміли й у Дніпрі – там спалахнула пожежа, є поранені.