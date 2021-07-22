У Києві водій маршрутки не пустив у салон мати з малюком

У Києві трапився черговий інцидент у маршрутці – водій відмовився пускати у салон мати з візочком. Нібито у мікроавтобусі є спеціальне місце для таких пасажирів й воно було вільне.

Причини відмови водія наразі невідомі. Про прикрий випадок розповіли очевидці.

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Йдеться про маршрут № 590 – що курсує з "Либідської" на Троєщину.

Сьогодні жінку з малюком й візочком водій маршрутки з вільним майданчиком для візочків не пустив в салон,

– пише киянка Лєра Сорочан у фейсбуці.

Жінка опублікувала фото самої маршрутки, а також водія.

Інші випадки

У коментарях користувачка фейсбуку Людмила Горбач пише, що також була свідком подібної ситуації. "Бачили в 401 маршрутці, як водій задніми дверима затиснув візок й почав кричати на жінку, мовляв, можна ворушитися як сонна муха".

У лютому в столиці трапився інший випадок – водій маршрутки №239 відмовився везти дідуся з двома дітьми. Все тому, що чоловік вимагав, аби дідусь платив за двох дітей з багатодітної сім'ї.