У Києві ворог обстріляв житловий квартал у Подільському районі

Російські окупанти зранку 18 березня вгатили по житловому кварталу Києва. Сталося це у Подільському районі столиці.

За даними КМДА, на місце події одразу ж виїхали рятувальники та медики.

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Відомо, що ворог завдав ударів саме по житлових будинках.

Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється,

– повідомили у КМДА.

Зауважимо, що зранку 18 березня ворог обстріляв одразу низку українських міст. Мовиться про:

Львів – там ворог поцілив в авіаремонтний завод,

Дніпро,

Харків,

Запоріжжя.

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Додамо, що ворог нещадно обстрілює Київщину. До прикладу, ракетний удар вщент знищив будинки в Калинівці. Одна жінка загинула, ще одного чоловіка так і не змогли знайти.

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