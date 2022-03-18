У Києві ворог обстріляв житловий квартал у Подільському районі
Джерело:КМДА
Російські окупанти зранку 18 березня вгатили по житловому кварталу Києва. Сталося це у Подільському районі столиці.
За даними КМДА, на місце події одразу ж виїхали рятувальники та медики.
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Відомо, що ворог завдав ударів саме по житлових будинках.
Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється,
– повідомили у КМДА.
Зауважимо, що зранку 18 березня ворог обстріляв одразу низку українських міст. Мовиться про:
- Львів – там ворог поцілив в авіаремонтний завод,
- Дніпро,
- Харків,
- Запоріжжя.
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Додамо, що ворог нещадно обстрілює Київщину. До прикладу, ракетний удар вщент знищив будинки в Калинівці. Одна жінка загинула, ще одного чоловіка так і не змогли знайти.
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