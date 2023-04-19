Яскравий спалах у Києві: у межах столиці, ймовірно, впав супутник NASA, – КМВА

Увечері 19 квітня жителі столиці бачили незвично яскравий спалах. Причиною цього, ймовірно, стало падіння супутника NASA.

Саме через це в Києві спрацювали сирени. Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо Над Києвом був яскравий спалах: оголошували тривогу

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили через супутник

Сергій Попко повідомив, що повітряний об'єкт, який впав у межах столиці, спричинив яскравий спалах. Його, до слова, почали бурхливо обговорювати в мережі. Падіння трапилося близько 22:00.

Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків – була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала,

– повідомив Попко.

Водночас у коментарі Суспільному речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що станом на 23:30 інформацію про падіння супутника підтвердити не можуть, але обставини події з'ясовують.

Однак варто відзначити, що майже водночас з мешканцями Києва, спалах бачили і в Білорусі, зокрема, у Гомелі.