Захист біля зупинки: у Києві облаштовують перше мобільне укриття

У Києві 15 жовтня розпочали встановлення першого мобільного укриття біля зупинки громадського транспорту. Захисна споруда вміщує до 10 людей та обладнана спеціальним місцем для крісла колісного.

Як повідомили в комунальному підприємстві "Київпастранс", гроші на придбання та монтаж захисної споруди виділили меценати після звернення міського голови Віталія Кличка.

Що відомо про мобільне укриття?

Конструкцію встановили на Берестейському проспекті безпосередньо біля зупинки громадського транспорту "Парк Івана Багряного", через яку щодня курсують тролейбуси маршрутів № 4, 5 та 7.



У Києві облаштовують перше мобільне укриття біля зупинки / КМДА

Безпека пасажирів під час тривог

Виконувачка обов'язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяна Тараско зазначила, що споруда призначена для швидкого схову людей під час загрози обстрілів. Вона наголосила, що простір повністю адаптували під потреби маломобільних груп населення.

Укриття призначене для тимчасового захисту людей у разі загрози обстрілів під час повітряних тривог,

– висловилася Тетяна Тараско.

Споруда цілком відповідає нормам ДСТУ та вміщує до 10 сидячих місць разом із простором для людини на кріслі колісному. Для гарантування безпеки конструкцію обладнали подвійними тамбурними входами, масивними металевими дверима й бетонними блоками ззовні.

Масштабування проєкту та плани міста

Найближчим часом транспортне підприємство планує придбати та встановити ще 14 аналогічних споруд у місті, наразі триває офіційна процедура закупівлі.

Раніше ми повідомляли, що Київпастранс уже оголошував тендер на купівлю перших 14 конструкцій за власні кошти підприємства. Також прокуратура в судовому порядку вимагала від столичної влади забезпечити пасажирів вуличними укриттями.