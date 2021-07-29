У Києві вже готуються до видачі перепусток у транспорт, – Ляшко

У Києві готуються до ймовірного нового локдауну, який можуть запровадити наприкінці серпня або на початку вересня. Віктор Ляшко розповів, що вже зараз робитимуть перепустки у транспорт.

Про це міністр охорони здоров’я заявив на всеукраїнському форумі “Україна 30. Децентралізація”. Ляшко зазначив, що влада готується заздалегідь до нового спалаху коронавірусу, у зв'язку із поширенням штаму Дельта.

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Що сказав Ляшко

За словами Ляшка, влада Києва засвоїла уроки попередніх хвиль коронавірусу і заздалегідь готується до потенційного спалаху, щоб під час потенційного посилення карану у місті не було хаосу.

Київ вивчив уроки, які були при попередніх двох спалахах, коли вводили карантинні обмеження і за досить короткий проміжок часу потрібно було робити тимчасові перепустки для критичної інфраструктури. Тому Київ в не епідемічний період зараз, коли місто перебуває в "зеленій" зоні, проводить підготовку до можливого потенційного спалаху,

– сказав міністр.

Збирають списки

Раніше про спецперепустки розповіли й у КМДА. Заступник голови адміністрації Микола Поворозник зазначив, що вже зараз будуть просити підприємства надсилати списки співробітників, яким потрібна буде перепустка.

Також до журналістів потрапив лист від Голосіївської РДА, який розсилають на підприємства – у документі просять надати перелік працівників, яким буде видана перепустка.

В КМДА зазначили, що цього разу вони будуть електронними, щоб унеможливити зловживання такою пільгою.

Коли буде новий локдаун

Термін введення карантину в документі відсутній. Коли буде введений новий карантин наразі невідомо, втім раніше в КМДА повідомляли, що 3 хвиля коронавірусу в Україні може бути у кінці серпня – на початку вересня.