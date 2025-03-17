У Києві зачинили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку: людей евакуювали

В Києві на станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку. З метою безпеки станцію тимчасово зачинили на вхід і вихід для пасажирів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис КМДА.

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У Києві зачинили станцію метро "Вокзальна"

Ввечері 17 березня в КМДА повідомили про тимчасове закриття станції метро "Вокзальна".

На станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку. З міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що поїзди слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна".

Відомо, що на місце вже викликали вибухотехнічну групу.

Зазначимо, що буквально через 40 хвилин в КМДА надали оновлену інформацію. Там вказали, що станція метро "Вокзальна" працює на вхід і вихід. Також там вказали, що поїзди курсують у звичайному режимі.

Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить,

– ідеться в повідомленні.

Важливо! У разі виявлення забутих на станції речей (сумок, пакетів, коробок тощо) інформуйте працівника станції або поліції – самостійно розглядати вміст небезпечно.

Нагадаємо, що 15 березня в Києві 6 наземних станцій "червоної лінії" метро були закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсували між станціями "Лісова" і "Дніпро".

Відомо, що під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на колії метрополітену та частково їх пошкодив.