У Києві зачинили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку: людей евакуювали
- Ввечері 17 березня на станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку.
- Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена.
- Невдовзі стало відомо, що станція метро працює на вхід і вихід. Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить.
В Києві на станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку. З метою безпеки станцію тимчасово зачинили на вхід і вихід для пасажирів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис КМДА.
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У Києві зачинили станцію метро "Вокзальна"
Ввечері 17 березня в КМДА повідомили про тимчасове закриття станції метро "Вокзальна".
На станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку. З міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що поїзди слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна".
Відомо, що на місце вже викликали вибухотехнічну групу.
Зазначимо, що буквально через 40 хвилин в КМДА надали оновлену інформацію. Там вказали, що станція метро "Вокзальна" працює на вхід і вихід. Також там вказали, що поїзди курсують у звичайному режимі.
Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить,
– ідеться в повідомленні.
Важливо! У разі виявлення забутих на станції речей (сумок, пакетів, коробок тощо) інформуйте працівника станції або поліції – самостійно розглядати вміст небезпечно.
Нагадаємо, що 15 березня в Києві 6 наземних станцій "червоної лінії" метро були закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсували між станціями "Лісова" і "Дніпро".
Відомо, що під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на колії метрополітену та частково їх пошкодив.