У Києві зафіксовано значне погіршення якості повітря: КМДА радить не виходити на вулицю

У Києві зафіксовано значне погіршення якості повітря. Спостерігається перевищення концентрацій пилу.

Зазначається, що у ніч на 19 березня концентрація пилу в атмосферному повітрі столиці перевищувала гранично допустиму у 2 – 3 рази. Така ситуація спричинена пожежами на околицях Києва, зокрема у Гостомелі, Бучі, на індустріальних об'єктах, а також рухом повітряних мас від джерел загоряння і низькою швидкістю вітру.

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Поради від КМДА

У Київській міській державній адміністрації рекомендують мешканцям столиці:

не виходити на вулицю;

зачинити вікна і завісити їх вологими простирадлами;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, ввімкнути його на максимальну потужність.

У КМДА додали, що станом на ранок 19 березня ситуація поліпшилась. Перевищення гранично допустимих концентрацій у повітрі наразі відсутні.

Зазначається, що концентрації інших забруднюючих речовин, зокрема оксиду та діоксиду азоту, оксиду сірки, озону, формальдегіду, оксиду вуглецю та сірководню також зросли, однак перевищення гранично допустимих показників не виявлено.

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