100 років не було такої спеки: у Києві зафіксували найтеплішу ніч в історії спостережень

У Києві метеорологи зафіксували новий рекорд. В ніч на 12 липня температура у столиці не опускалася нижче 22 градусів.

В історії спостережень такого ще не було. Останній раз найтеплішу ніч зафіксували у 1922 році. Тоді температура повітря вночі становила +21,4 градуса.

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Київ б'є рекорди

Варто підкреслити, що з початку року в Києві встановлено 21 температурний рекорд.

23 червня Київ побив температурний рекорд за останні 75 років. Вперше з 1946 року стовпчик термометра в цей день піднявся до позначки + 34.

24 червня Київ другий день поспіль бив температурні рекорди – такої спеки в столиці не було 136 років.

Спека не закінчується

У середу, 14 липня, в столиці буде утримуватися спека – вдень очікується 31 – 33 градусів тепла. Вночі – від 20 до 22 градусів.