У Києві зафіксували падіння дрона

Увечері 22 березня росіяни атакували столицю дронами. У Києві фіксують падіння безпілотника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

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Що відомо про атаку БпЛА на Київ

За данними КМВА, падіння БпЛА зафіксовано у Подільському районі. Попередньо – без руйнувань та постраждалих.

Будь ласка, залишайтесь в укриттях, загроза для столиці залишається,

– попередив Ткаченко.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи та наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що повітряну тривогу у місті оголосили о 20:40. У КМВА повідомили, що "на підльоті до Києва перебувають ворожі ударні БпЛА". Невдовзі міський голова Віталій Кличко написав, що на лівому березі столиці працюють сили ППО. Кияни повідомляли про вибухи.

Влада столичного регіону також нагадала про важливість інформаційної тиші: не можна фіксувати та викладати в соцмережі роботу ППО.