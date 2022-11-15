У центрі Києва російська ракета влучила у 2 житлові будинки

Під час повітряної тривоги у Києві 15 листопада зафіксували прильоти у два будинки. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Мер Києва підтвердив ракетну атаку на столицю. За попередньою інформацією, в Печерському районі зафіксували влучання у два житлові будинки.

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Над Києвом збили 4 ракети

У КМВА зазначають, що станом на 15:32 над столицею збили чотири ворожі ракети. В області працює ППО. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликає місцевих жителів залишатись в укриттях, не фотографувати та не знімати місця прильотів.

Після ракетних влучань усі спецслужби міста негайно вирушили на місце події. Інформація щодо жертв та постраждалих наразі уточнюється.

Росіяни атакували ще декілька областей

У Чернігівській області повідомляли про роботу ППО. Зокрема, глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про те, що працюють сили ППО. В'ячеслав Чаус зазначив, що ракетна атака Росії все ще триває.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 15:43 повідомив про роботу ППО. Водночас він зазначив, що в повітрі все ще є російські ракети.

Крім того, про роботу ППО повідомляється у Вінницькій області. Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов о 15:40 написав, що працює ППО.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що над Полтавщиною зафіксували проліт ракет. Згодом він написав, що в Миргородській громаді працює ППО.

Росія нарощувала ракетне озброєння

Вже декілька тижнів ворог не завдавав масових обстрілів. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що Росія накопичує свій ракетний потенціал.

За словами речника командування Повітряних сил, "противник не може дозволити собі завдавати масованих ракетних ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит цього озброєння". Зокрема це стосується "Іскандерів" ракет Ха-555, Ха-101, а також "Калібрів".

Раніше Юрій Ігнат повідомляв, що Росія може завдати наступного масового удару по Україні під час саміту G20, який відбудеться 15 – 16 листопада на острові Балі в Індонезії.

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