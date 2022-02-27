У Києві загроза ракетного удару – лунають сирени

Близько 19:31 у Києві пролунала повітряна тривога – містян закликали перейти в укриття. Близько 20:00 повідомили про загрозу ракетного удару.

У КМДА закликали не виходити з укриття та сховатися тим, хто цього ще чомусь не зробив.

До теми Хмельницький та Вінниця – повітряна небезпека

Увага! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! Загроза ракетного удару,

– йдеться в повідомленні.

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