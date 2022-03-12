У Києві запрацював сайт, на якому можна залишити заявку на встановлення WiFi в укритті

Україна вже третій тиждень дає рішучу відсіч російським окупантам. Орки намагаються залякати українців, обстрілюючи житлові квартали і вдаючись до дезінформації.

Безліч українців зараз ночують в укриттях і проводять більше часу у підвалах, ніж у себе вдома. Разом з тим важливо завжди залишатись на зв'язку і мати доступ до екстреної та актуальної інформації.

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WiFi в укриттях Києва

У столиці запущено ініціативу, яка покликана допомогти мешканцям Києва постійно залишатись на зв'язку. Містяни можуть залишити заявку на проведення інтернету у свої укриття.

Якщо ви перебуваєте в укритті, де немає доступу до мережі інтернет, після надсилання заявки з вами зв'яжуться та повідомлять про виїзд монтажника. При цьому слід повідомити оточуючих про таку ініціативу і задля безпеки зустріти монтажника інтернет-провайдера.

Додамо, що проєкт реалізовується Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій КМДА спільно з інтернет-провайдерами. Департамент закликає інтернет-провайдерів долучатись до ініціативи.

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