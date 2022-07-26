Правоохоронці спіймали на хабарі столичного чиновника

Поки більшість українців роблять все для перемоги над росіянами, дехто вирішує подбати про свій добробут шляхом злочину. Їх не зупиняє навіть те, що в Україні йде війна і є загроза нашій державності.

153 дні Україна героїчно протистоїть російським окупантам. Навіть в цей час, коли кожен громадянин працює на перемогу нашої країни, знаходяться чиновники, які вирішують скористатися службовим становищем та напхати кишені незаконно заробленими грошима.

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Затримання хабарника

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що ДБР у співпраці з прокуратурою затримало одного із заступників директора департаменту транспорту Київської міської державної адміністрації. Той вирішив під час війни вимагати хабаря, за що відчув кайданки на руках.

Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями. Поки хабарником займаються правоохоронні органи і триватиме розслідування, він буде невідкладно відсторонений від виконання обов’язків,

– написав Кличко.

Також мер Києва додав, що навіть у такий складний для України час знаходяться "щурі", які хочуть вкрасти у держави.

"Це – зрада і послаблення України. І особливо під час воєнного стану покарання за такі злочини має бути найсуворішим, – додав Кличко.

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