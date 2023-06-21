У Києві помітили цвіт екзотичних "макаронних дерев": яскраві фото

У столиці почали цвісти так звані "макаронні дерева". Мовиться про катальпу.

Зазвичай ці дерева можна зустріти у Північній Америці, Карибах і Східній Азії. Тому вони є особливими в Україні. Відповідні фото оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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У Києві розцвіли "макаронні дерева"

Так, у столиці помітили цвіт катальпи. Аромат суцвіття схожий на каштановий та деколи яблучний. Відомо, що ці дерева поглинають пил і очищують повітря

"Макаронні дерева" розквітли у Києві. Зазвичай, їх можна зустріти у Північній Америці, Карибах і Східній Азії. Але є й у нашій столиці. Ці дерева поглинають пил і очищують повітря,

– розповіли очевидці у мережі.



У столиці помітили цвіт катальпи / фото із соцмереж

Дерева катальпи відрізняються великими, серцеподібними або трилопатевими листками, яскравими білими або жовтими квітами в широких складних суцвіттях. Іноді вони нагадують тонку стручкову квасолю, наповнені невеликим пласким насінням. На кінцях гілок висять зелені бобові стручки, котрі наприкінці літа стають коричневими, а потім опадають. Деревина катальпи є дуже м'якою. До речі, катальпа починає цвісти приблизно на третій рік, а насіння з'являється приблизно через 5 років.

Рясне цвітіння у Києві