У Києві помітили цвіт екзотичних "макаронних дерев": яскраві фото
21 червня 2023, 12:42Читать новость на русском
У столиці почали цвісти так звані "макаронні дерева". Мовиться про катальпу.
Зазвичай ці дерева можна зустріти у Північній Америці, Карибах і Східній Азії. Тому вони є особливими в Україні. Відповідні фото оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.
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У Києві розцвіли "макаронні дерева"
Так, у столиці помітили цвіт катальпи. Аромат суцвіття схожий на каштановий та деколи яблучний. Відомо, що ці дерева поглинають пил і очищують повітря
"Макаронні дерева" розквітли у Києві. Зазвичай, їх можна зустріти у Північній Америці, Карибах і Східній Азії. Але є й у нашій столиці. Ці дерева поглинають пил і очищують повітря,
– розповіли очевидці у мережі.
У столиці помітили цвіт катальпи / фото із соцмереж
Дерева катальпи відрізняються великими, серцеподібними або трилопатевими листками, яскравими білими або жовтими квітами в широких складних суцвіттях. Іноді вони нагадують тонку стручкову квасолю, наповнені невеликим пласким насінням. На кінцях гілок висять зелені бобові стручки, котрі наприкінці літа стають коричневими, а потім опадають. Деревина катальпи є дуже м'якою. До речі, катальпа починає цвісти приблизно на третій рік, а насіння з'являється приблизно через 5 років.
Рясне цвітіння у Києві
- Нагадаємо, що наприкінці квітня цього року з приходом тепла у Києві розцвіли магнолії, сакури та тюльпани. Українська столиця в буквальному сенсі розцвіла.
- Також раніше травень прикрасив українську столицю різнокольоровими тюльпанами. Вулиці, встелені квітами, можна було знайти по всьому Києву.