"Мама року": у Києві жінка гуляла з візочком на кризі

У Києві 21 лютого помітили жінку, яка гуляла з візочком по кризі в Оболонському районі. Жінка ходила поміж рибалок, а в якусь мить – просто залишила візок на кризі, поки говорила з кимось.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Жінка з візочком ходила по кризі

У місцевих телеграм-каналах опублікували відео, як жінка разом з візочком ходила по Оболонській затоці у Києві. У мережі вже назвали жінку "матір'ю року".

На опублікованому у мережі відео можна побачити, як жінка прогулюються кригою та котить поперед себе візочок. Вона ходила серед рибалок, а потім підійшла до одного з чоловіків і залишилася біля нього.

У цей час візочок стояв трохи далі.

Жінка з візком на кризі: дивіться відео

Варто наголосити, що такі дії є вкрай небезпечними. Рятувальники неодноразово закликали не виходити на кригу, адже лід може бути тонким у деяких місцях.

Крім того, раніше у мережі також з'явилося відео, як автівка провалилася під кригу. Чоловік виїхав на лід на річці Дніпро, однак у якийсь момент автомобіль почав йти під кригу.