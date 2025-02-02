"Дадуть команду – запустимо": у Києві жінку з дитиною не пустили в укриття

У Києві під час повітряної тривоги жінку з дитиною не пустили в укриття, яке розташоване у Київському авіаційному інституті. Виконувачка обов'язків ректора навчального закладу заявила, що адміністрація не причетна до цього інциденту.

Як пишуть у мережі, інцидент стався 1 лютого. Про це повідомляє 24 Канал.

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Жінку не пустили в укриття університету

У мережі поширювали відео, на якому виник скандал між жінкою та охороною. Так, жінку з дитиною під час повітряної тривоги не пустили в укриття Київського авіаційного інституту. На кадрах, опублікованих у мережі, жінка цікавиться, чому не може скористатися туалетом і укриттям.

Інцидент стався, коли у Києві було оголошено повітряну тривогу. Жінка на відео стверджує, що "зараз сюди летять ракети". Однак охоронці лише розводили руками, стверджуючи, що не можуть пустити людей без наказу керівництва.

Дадуть команду – запустимо. Якщо почне бахкати – то всіх запускаємо,

– говорять охоронці на відео.

Коли жінка почала вимагати контакти керівництва, то охоронці знову зберігали мовчання.

Жінку не пустили в укриття: дивіться відео

Що кажуть в університеті про скандал з укриттям

Виконувачка обов'язків ректора Київського авіаційного інституту (КАІ) Ксенія Семенова відреагувала на скандал. Вона заявила, що цей інцидент навмисно "розганяють у мережі"

Семенова наголосила, що укриття інституту завжди відкритті для будь-кого. Разом з тим, вона пояснила, що в інституті кожні вихідні відбуваються заходи, які проводять орендарі центру культури.

Орендарі мають право наймати власних підрядників для прибирання, звуку, охорони. Під час підписання договору з КАІ орендарі отримують всі інструкції щодо безпеки, правил поводження під час повітряної тривоги. Організатор сьогоднішнього заходу порушив правила проведення заходів в ЦКМ КАІ. На відео – охорона, яку найняв організатор,

– пояснила Семенова.

Виконувачка обов'язків ректора наголосила, що така поведінка охоронців та організаторів є неприпустимою, тому інститут більше не буде працювати з цим організатором подій.

Крім того, Семенова повідомила, що зв'язалася з авторкою відео. Вона подякувала пані Галині за небайдужість та наголосила, що жінка робила все правильно – викликала на місце поліцію та надала ситуації розголосу.