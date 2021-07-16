У Києві знайшли хворе кошеня й віднесли у ветклініку: виник скандал, бо його не врятували

У Києві виник скандал через те, що люди знайшли маленьке хворе кошеня на вулиці, а у ветеринарній клініці його не змогли врятувати. Група друзів заявляє, що нібито у Звірополісі поставились до проблеми із халатністю. У клініці спростовують звинувачення.

У коментарі для сайту 24 каналу представниця Звірополісу пояснила, що вони зробили все, що могли, але на жаль, кошеня було дуже слабке й не дожило до ранку. У нього була інфекційна хвороба.

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Позиція друзів, які знайшли котика

У фейсбуці пише Андрій Ткачук, один з тих, хто знайшов кошеня. Він розповів, що бідолашну тваринку побачили пізно ввечері на парковці біля дому.

Зневоднене, не стояло на лапках, не пило і не їло. Ми швиденько знайшли найближчу цілодобову клініку. Це був Звірополіс на Микільсько-Слобідській. Це було близько 22:00. В клініці сказали, що кошеня не виглядає на таке, що помре, а лікар приїде за годину. Його на роботі не було,

– пише Ткачук.

Друзі попросили телефонувати коли завгодно й сказали, що готові заплатити будь-які гроші.

Зранку їм повідомили, що кошеня померло. Також Ткачук запевняє, що лікар так й не оглянув його, а прийшов на роботу о 10:00.

Позиція Звірополісу

Ми звернулись у цю ветеринарну клініку, аби вони пояснили ситуацію. Коментар надала представниця мережі Марія.

Вона пояснила, що лікаря не було, оскільки вона була на виклику. А котиком всю ніч займався координатор, який консультувався з іншим лікарем телефоном.

Марія зазначила, що кошеня було у важкому стані й було інфіковане.

У такому віці, кошенята з вулиці, з такими захворюваннями, на жаль, помирають у 90%. Воно не було вакциновано й потрапило до нас дуже пізно. Ми не змогли йому вже допомогти,

– зазначила ветеринар.

Вона додала, що клініка зробила все, щоб допомогти цієї бідолашній тваринці – годували й відпаювали, слідкували за температурою, але воно було дуже слабеньке й у якісь момент температура почала різко падати й воно померло.

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Зі слів Марії, вони все пояснили людям, які принесли кошеня й повернули їм гроші. Втім, це не задовольнило їх. Представниця клініки повідомила, що їх почали переслідувати у соцмережах й під кожним постом пишуть, що у клініці вбивають тварин.

Ми врятували сотні котів, собак та інших тварин, але на жаль, є випадки, коли ми не можемо вже допомогти,

– пояснює Марія.

Після цього інциденту й звинувачень у клініці всі працівники й лікарі демотивовані й у розпачі, адже вони намагались допомогти, а стикнулись з тонною негативу зі сторони незадоволених людей, розповіли у Звірополісі.

В клініці також пояснили, що змушені були заблокувати їх акаунти, оскільки "ці люди не можуть цивілізовано спілкуватися".