Знесення садиби Зеленських: поліція проводить обшуки, а міська влада готує позов до забудовника

У Києві 19 липня несанкціоновано знесли історичну садибу Зеленських. Поліція вже проводить обшуки стосовно цих незаконних дій забудовника.

Водночас влада Києва готує позов до суду до забудовника, який знищив садибу Зеленських, щоб на її місці збудувати житловий комплекс "Тургеневъ".

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Що кажуть у поліції про обшуки стосовно знесення садиби

У поліції Києва зазначили, що наразі правоохоронці проводять обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка безпосередньо здійснювала демонтаж будівлі.

Зловмисники, не маючи будь-яких відповідних дозволів, за допомогою важкої будівельної техніки зруйнували будинок, на який судом було накладено арешт,

– зазначили поліцейські.

Правоохоронці наголосили, що поліція та прокуратура тричі зверталися до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будівлю садиби Зеленських. Втім, за клопотанням адвокатів власників будинку, суд його скасовував.

"Востаннє, 18 січня та 19 лютого за ініціативи поліції та прокуратури на земельну ділянку та будинок було накладено новий арешт із забороною здійснення будь-яких дій", – підкреслили у поліції.

Наразі кримінальне провадження здійснюється за трьома статтями Кримінального кодексу України: за фактом умисного незаконного знищення об'єктів культурної спадщини, самовільного будівництва та за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт.

Співробітники поліції пообіцяли інформувати громадськість про перебіг та результати досудового розслідування.

Що зазначив Кличко про позов до суду на забудовника

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив у своєму телеграм-каналі, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, яку нахабно знищили. Зокрема, міська влада вимагатиме у забудовника заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.

До того ж землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі. Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт. Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. І поліція повинна на це реагувати,

– зазначив Кличко.

Він також підкреслив, що міська влада наполягатиме, щоб правоохоронні органи з'ясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби.

"Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було обʼєктивним і винні були притягнуті до відповідальності", – зауважив мер Києва.