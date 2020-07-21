Зник київський волонтер: поліція відкрила кримінальне провадження
Київський волонтер Олексій Кучапін більше 5 діб не виходить на зв'язок. Чоловік 16 липня повідомив рідним, що вирушає до Дніпра. З того часу його не бачили.
Кучапін мав намір поїхати у Дніпро
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Про зникнення волонтера повідомила його дружина. Жінка зазначила, що чоловік мав намір скористатись сервісом BlaBlaCar. Проте у компанії зазначили, у ці дні Кучапін послугами компанії не користувався.