У Києві знов виють сирени

3 березня 2022 , 08:45
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Джерело:

КМДА

У Києві оголосили повітряну тривогу. У КМДА попросили всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

Інформація про повітряну небезпеку з'явилася о 08:41. 

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Якщо увімкнули сирени, потрібно:

  • увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
  • підготувати аптечку, документи, гроші, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
  • негайно піти в укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

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Автор: Альона Захарова