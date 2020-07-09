У Києві на вулиці Закревського, що в Деснянському районі, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку. У підсумку його мешканців евакуювали. Інцидент трапився уночі проти 9 липня.

Детальніше про пожежу на Закревського в Києві 9 липня

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали приблизно о 2:10 ночі. Опісля негайно виїхали на Закревського. На місці інциденту вогнеборці з’ясували, що загоряння сталося в одній із квартир на 7-му поверсі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва.

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Під час гасіння пожежі рятувальники внутрішніми сходами евакуювали з житлового будинку та вивели на безпечну відстань 15 осіб. Серед них також був і власник квартири, в якій виникла пожежа.

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Вогнеборцям вдалося локалізували пожежу о 2:40, а о 3:22 – ліквідувати.

До ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 представників особового складу.

Наслідки пожежі на Закревського

Внаслідок пожежі квартира, де сталося займання, вигоріла повністю.

Також вогонь пошкодив вхідні двері сусідньої квартири.

Закопчено стіни та стелю загального коридору.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав і не загинув – принаймні наразі такої інформації немає.

Причину та обставини займання з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

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Пожежа у 9-поверхівці на Закревського в Києві (Фото: ДСНС)