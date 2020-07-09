У Києві знову горіла багатоповерхівка: мешканців будинку евакуювали – відео, фото
У Києві на вулиці Закревського, що в Деснянському районі, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку. У підсумку його мешканців евакуювали. Інцидент трапився уночі проти 9 липня.
Детальніше про пожежу на Закревського в Києві 9 липня
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали приблизно о 2:10 ночі. Опісля негайно виїхали на Закревського. На місці інциденту вогнеборці з’ясували, що загоряння сталося в одній із квартир на 7-му поверсі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва.
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Під час гасіння пожежі рятувальники внутрішніми сходами евакуювали з житлового будинку та вивели на безпечну відстань 15 осіб. Серед них також був і власник квартири, в якій виникла пожежа.
Пожежа на Закревського в Києві: дивіться відео евакуації мешканців багатоповерхівки
Вогнеборцям вдалося локалізували пожежу о 2:40, а о 3:22 – ліквідувати.
До ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 представників особового складу.
Наслідки пожежі на Закревського
- Внаслідок пожежі квартира, де сталося займання, вигоріла повністю.
- Також вогонь пошкодив вхідні двері сусідньої квартири.
- Закопчено стіни та стелю загального коридору.
- На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав і не загинув – принаймні наразі такої інформації немає.
- Причину та обставини займання з'ясовуватимуть правоохоронні органи.
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