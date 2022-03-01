У Києві знову лунають потужні вибухи: бомблять кілька районів
1 березня 2022 , 22:46Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв'язку
У столиці знову чутно звуки вибухів. У якій частині міста – не уточнюється.
У Києві чутно потужні вибухи.
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Влада просить киян не полишати укриттів до офіційного відбою повітряної тривоги в столиці.
Вибухи чутно на Русанова, у Вишневому, на Куренівці, у Боярці та в Жулянах.
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