У Києві знову лунають потужні вибухи: бомблять кілька районів

У столиці знову чутно звуки вибухів. У якій частині міста – не уточнюється.

У Києві чутно потужні вибухи.

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Влада просить киян не полишати укриттів до офіційного відбою повітряної тривоги в столиці.

Вибухи чутно на Русанова, у Вишневому, на Куренівці, у Боярці та в Жулянах.

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