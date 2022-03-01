У Києві знову лунають вибухи

У столиці знову чути звуки вибухів. Вони лунають у районі Борщагівнки.

Російські загарбники продовжують цинічно атакувати українську столицю. Через це по місту і лунають вибухи.

Зауважте "Кадирівці" розбились на 2 групи: одну накрили під Гостомелем, інша ​під прицілом, – Данілов

Будьте уважними та обережними й бережіть себе. Не ігноруйте сповіщення про повітряну небезпеку та спускайтеся в укриття.

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