У Києві та Миколаєві – повітряна тривога

У столиці України та Миколаєві вже вкотре за день лунають сирени. Всім варто пройти в укриття.

У Миколаєві лише за ніч внаслідок обстрілів ворога загинули 9 людей. Окупанти підтвердили, що в них немає нічого святого, і практично вщент знищили одну зі шкіл.

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Тим часом у Києві готуються до можливої облоги. КМДА повідомила, що у місті є запаси харчів на 2 тижні. Їх має вистачити для 2 мільйонів людей, які не поїхали.