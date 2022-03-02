У Києві знову повітряна тривога: сховайтеся в укриттях

Зранку 2 березня на Київщині знову почали лунати попереджувальні сирени. Повітряну тривогу в столиці та по області оголосили близько 10:20.

У Київській військово-цивільній адміністрації наголосили, що в столиці існує загроза ракетного удару. Тож усі мешканці повинні негайно сховатися в укриттях цивільного захисту або в підвалах своїх будинку.

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Залишатися в сховищах потрібно до наступного сигналу сирени, який означатиме відбій. Щоб оперативно отримувати сповіщення щодо повітряної тривоги, влада рекомендує жителям столиці завантажити додаток "Київ Цифровий". Стежити за актуальною інформацією також можна на офіційних теле- та радіоканалах міста.

Карта укриттів у Києві

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