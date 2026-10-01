У Києві знову прогриміли вибухи: в одному з районів є загоряння будинку

Ворожі війська продовжують тероризувати Київ. Посеред дня 1 жовтня у столиці вчергове гриміли вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Передусім зауважимо, що о 14:40 у місті оголосили повітряну тривогу. Над столицею нависла дронова небезпека.

Уже за кілька хвилин прогриміли вибухи. А о 14:46 був відбій у місті. Пізніше мер Києва Віталій Кличко поінформував, що у Подільському районі уламки БпЛА впали на покрівлю 25-поверхового житлового будинку.

Там виникло загоряння. На місце інциденту вирушили екстрені служби.

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Якими були наслідки попередніх ударів?

Вранці Росія знову атакувала Київ ударними дронами. У столиці зафіксували кілька влучань, зокрема, по навчальному закладу в Солом'янському районі.

Також два російські БпЛА влучили поблизу опорної частини Південного мосту. Після атаки рух метро та наземного громадського транспорту через міст призупинили. Працівники КП "Київавтошляхміст" проводять обстеження конструкцій, щоб оцінити їхній стан.

Також у мережі з'явилася інформація, що удар по Південному мосту стався під час руху потяга. Пасажири повідомляли про вибух і спалах, після чого у вагоні з'явився дим, з вентиляції почав сипатися попіл, а частина вікон вилетіла.

А в Одесі російський удар припав на бізнес-центр. Внаслідок вибуху пошкоджені дахи та фасади двох будівель. Ударна хвиля вибила вікна, а на п'ятому поверсі частково зруйнувала стіни. Відомо про одну постраждалу людину.