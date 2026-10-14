У Києві знову лунають вибухи: атаковано енергообʼєкти столиці, є перебої зі світлом і водою
У деяких районах Києва на тлі російської атаки виникли перебої з електропостачанням. Зокрема подібні проблеми фіксують на лівому березі столиці.
Про це повідомляють місцеві жителі. 24 Канал фіксує наслідки атаки.
Що відомо про атаку?
Ворог атакував Київ балістичними ракетами та дронами. Удар, зокрема, прийшовся по декількох важливих енергетичних обʼєктах столиці.
Мешканців закликають залишатися в укриттях до оголошення закінчення повітряної тривоги.
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За попередньою інформацією, в Голосіївському районі загинула одна людина.
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Один постраждалий в Дарницькому районі столиці внаслідок ранкової атаки ворога. Медики його госпіталізували.
У зв’язку з нічною атакою на Київ тимчасово призупинено рух електротранспорту в Дарницькому та Печерському районах.
У Дарницькому районі організовано рух автобусів за маршрутом № 8-Т, у Печерському – за маршрутом № 38-ТР.
У Києві зникло світло та вода
У деяких районах Києва фіксують перебої з електропостачанням. Зокрема, проблеми зі світлом виникли на лівому березі столиці.
Крім того, за повідомленнями місцевих жителів, є перебої з водопостачанням.