У Києві та області знову тривога – ризик ворожого обстрілу
9 березня 2022 , 00:09Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві знову оголосили повітряну тривогу – мешканці міста мають якнайшвидше пройти до укриттів. Також тривогу оголосили по всій області, повідомив Олексій Кулеба.
Кияни та мешканці області мають сховатися у найближчому укритті – лунає сирена повітряної тривоги.
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У Києві вже вдруге за вечір повітряна тривога. Місто можуть обстріляти російські окупанти. Також оголосили тривгу у всій Київській області.