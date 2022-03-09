У Києві та області знову тривога – ризик ворожого обстрілу

У Києві знову оголосили повітряну тривогу – мешканці міста мають якнайшвидше пройти до укриттів. Також тривогу оголосили по всій області, повідомив Олексій Кулеба.

Кияни та мешканці області мають сховатися у найближчому укритті – лунає сирена повітряної тривоги.

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У Києві вже вдруге за вечір повітряна тривога. Місто можуть обстріляти російські окупанти. Також оголосили тривгу у всій Київській області.

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