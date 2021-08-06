Тріумфальне повернення: як зустрічали героїв Олімпіади Беленюка і Насібова

Через карантинні заходи переможців Олімпіади в аеропорту зустріли в найближчому колі – сім'я, друзі та колеги. Втім підтримка олімпійців, які привезли срібло і золото, сягнула максимуму.

Зустрічати спортсмена Парвіза Насібова, який виборов друге місце, приїхала уся родина з Миколаєва. Мама, яка привела сина в спорт, впевнена, що через 3 роки результат греко-римського борця буде ще кращим.

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Сім'я, яка майже не бачила бронзового призера 4 місяці, планує влаштувати спортсмену гучне святкування. Нарешті спортсмени-переможці – на рідній землі.

Шлях Беленюка до мети

Востаннє Україна здобувала золото в греко-римські боротьбі на Олімпіаді 25 років тому.

Довгих 20 років Жан Беленюк йшов до "золота". За його словами, все життя – це підготовка до Олімпіади. Навіть випускний у школі через змагання на Чемпіонаті Європи пропустив. Спочатку завжди програвав в змаганнях. Завдяки мамі не зламався і почав здобувати перемоги.

Минулого разу я стояв тут 5 років тому з срібною медаллю і пообіцяв всім вам, що наступного разу буде золото. Ось я стримав свою обіцянку. Браво,

– поділився Беленюк.

Під загрозою була не те, що перемога Жана Беленюка, а навіть його участь в Олімпіаді. За 3 тижні до змагань Жана почала турбувати стара травма.

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Щоб конкуренти не змогли натрапити на слабке місце, до останнього спортсмен приховував пошкодження і не бинтував плече. Втім попри біль став найкращим у греко-римській боротьбі в категорії до 87 кілограмів.

Беленюк хоче зосередитись на політиці

Найближчим часом депутат Жан Беленюк планує зосередитися на парламентській діяльності. Втім не хоче зарікатися щодо завершення спортивної кар'єри.

Насібов мріє про спорт

Водночас підростає наступний переможець найпрестижніших спортивних змагань. 22-річний Парвіз Насібов, який наслідує свого старшого товариша, марить про золото на наступній Олімпіаді. Перед поверненням до тренувань планує відпочити.

"Бабуся, дідусь мене в Азербайджані чекають. Сам є азербайджанцем за національністю. Я якраз думав перед боротьбою, дай Бог, щоб це все благополучно закінчилося, щоб я міг (я понад 10 років не був на батьківщині) полетіти і там відсвяткувати перемогу", – відзначив Насібов.

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Україна хоч була представлена в Токіо в греко-римській боротьбі трьома спортсменами з шести, за загальним результатом посіла четверте місце. Загалом наша країна вже перевершила здобутки попередньої Олімпіади в Ріо-де-Женейро.