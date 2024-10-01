Мер Києва Віталій Кличко та голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнека відкрили у Києві меморіал "Небесний дозор" у пам'ять про бійців 10-го мобільного прикордонного загону '"Дозор'".

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Сьогодні, в День захисників та захисниць України, разом з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнекою відкрили у Дарницькому районі столиці, в новоствореному сквері Героїв-прикордонників, меморіальну скульптуру "Небесний дозор". На знак шани та пам'яті загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор", –написав Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що меморіал та сквер створили за підтримки меценатів.

У столиці вшанували пам'ять загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор": дивіться відео

Кличко також висловив вдячність захисникам за їхній подвиг.

Уже 11-й рік наші бійці протистоять російському злу та агресії. Українці б'ються за свою вільну та незалежну державу. Ми не здамося, як би складно не було. Справжня сила – тільки в єднанні нації, її зосередженості на головній меті. Дякую кожному Захиснику та Захисниці України! Честь і слава нашим військовим! Вічна памʼять полеглим Героям!

– підкреслив Віталій Кличко.

Відкриття меморіальної скульптури "Небесний дозор" / Фото Віталія Кличка

Нагадаємо, нещодавно, в День пам'яті Захисників України, в Києві відкрили Меморіальні монументи загиблим киянам-Захисникам і Захисницям на двох міських кладовищах – Лісовому та Берковецькому. Меморіали встановлені біля алей почесних поховань українських воїнів.