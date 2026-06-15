"Путін має бути проклятим на віки": Сибіга відреагував на удар по Києво-Печерській Лаврі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на пошкодження Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки. Він заявив, що Україна ініціює міжнародні механізми реагування та очікує рішучих дій від світової спільноти

Про це очільник МЗС України написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що сказав Сибіга про цинічний удар росіян по Києво-Печерській Лаврі?

Сибіга різко засудив пошкодження Києво-Печерської лаври внаслідок російського удару, назвавши цей акт проявом "державного варварства". За словами очільника МЗС, атакувавши одну з найбільших святинь християнства, президент Росії Володимир Путін "назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії". Він наголосив, що відповідальні за цей злочин мають понести покарання, а Росія програє війну.

Сибіга зазначив, що святі місця Києва неодноразово зазнавали руйнувань упродовж історії – від нападів монголо-татарської орди у XIII столітті до дій нацистського та більшовицького режимів у XX столітті. Водночас, на думку міністра, сучасні російські дії є цілеспрямованими атаками на культурну спадщину. Він підкреслив, що Києво-Печерська лавра є унікальною пам'яткою світового значення, внесеною до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та такою, що перебуває під особливою охороною міжнародного права.

У зв'язку з цинічною атакою Україна ініціює всі необхідні процедури в межах ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів, вимагаючи належної реакції на пошкодження об'єкта культурної спадщини.

Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство,

– наголосив глава української дипломатії.

Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 15 червня зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра. Російський дрон влучив у дах Успенського собору, пошкодивши значну частину верхньої конструкції будівлі. Одразу після удару з храму евакуювали релігійні реліквії, стародавні ікони та музейні експонати.

Завдяки оперативним діям братії лаври та рятувальників вдалося уникнути загрози для людей і зберегти святині. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та оцінка завданих збитків. Крім того, на території заповідника зафіксували незначні пошкодження ще кількох будівель.

Зазначимо, у Києві наслідки масованої атаки зафіксували майже на 50 локаціях. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено та зруйновано житлові будинки, також виникли численні пожежі.