Поліція перекрила входи, УПЦ МП мають покинути приміщення: головне з Києво-Печерської лаври

Суд постановив служителям УПЦ МП повернути у власність держави 79 об'єктів Нижньої лаври. Договір між заповідником та московською церквою розірвали – священники мали покинути лавру.

Вимогу священники повинні були виконати до 10 серпня, проте вони не пішли на поступки. Головні події на території Києво-Печерської лаври станом на 11 серпня – передає 24 Канал.

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12:23 Журналістам також дала коментар вірянка УПЦ МП. Вона заявила, що нібито їй тепер немає де жити, а приміщення, де були її речі, опечатали. Також вона вигадала історію про 4-5 людей, який опечатали в одному з приміщень – працівники заповідника нікого там не виявили. 11:55 Наразі відомо, що опечатали також 58, 54 корпуси та Іконописну майстерню. 11:52 Представник УПЦ МП на ходу почав вигадувати історії, нібито священників та студентів не пустять назад, якщо вони вийдуть за межі заповідника. На що йому відповіли, що рух служителів вільний – поліція впустить їх. У священнослужителів є перепустки, за якими вони можуть заходити. Звичайних гостей же випускають, але назад не впускають. 11:50 Представник УПЦ МП Павло вийшов до журналістів. У коментарі служитель почав заявляти про "утиски" та "беззаконня". Згодом він взагалі розповів "сльозливу" історію про хлопчика, який ночував на підлозі в храмі. Його нібито не пустила до готелю поліція. Представник запропонував потім розбиратися "хто є хто". Він також переконував, що вважає Росію ворогом і цинічно закликав українців об'єднатися. Павло казав, що потрібно продовжують трудитися "на благо України" 10:52 За інформацією 24 Каналу, опечатали ще одне приміщення – 54 корпус лаври. Там, за повідомленням Комісії, був розташований Дім "Лаврський паломник". Комісія Мінкульту вже залишила територію. Журналістам також дала коментар вірянка УПЦ МП. Вона заявила, що нібито їй тепер немає де жити, а приміщення, де були її речі, опечатали. Також вона вигадала історію про 4-5 людей, який опечатали в одному з приміщень – працівники заповідника нікого там не виявили.Наразі відомо, що опечатали також 58, 54 корпуси та Іконописну майстерню.Представник УПЦ МП на ходу почав вигадувати історії, нібито священників та студентів не пустять назад, якщо вони вийдуть за межі заповідника. На що йому відповіли, що рух служителів вільний – поліція впустить їх. У священнослужителів є перепустки, за якими вони можуть заходити. Звичайних гостей же випускають, але назад не впускають.Представник УПЦ МП Павло вийшов до журналістів. У коментарі служитель почав заявляти про "утиски" та "беззаконня". Згодом він взагалі розповів "сльозливу" історію про хлопчика, який ночував на підлозі в храмі. Його нібито не пустила до готелю поліція. Представник запропонував потім розбиратися "хто є хто". Він також переконував, що вважає Росію ворогом і цинічно закликав українців об'єднатися. Павло казав, що потрібно продовжують трудитися "на благо України"За інформацією 24 Каналу, опечатали ще одне приміщення – 54 корпус лаври. Там, за повідомленням Комісії, був розташований Дім "Лаврський паломник". Комісія Мінкульту вже залишила територію. Ще одне приміщення опечатали / Фото 24 Каналу (Влад Кравцов)​

10:28 Поліція закрила вхід на територію Києво-Печерської лаври. Туди пускають тільки священників, ченців та служителів чоловічого монастиря. Для молитви та відвідування відкрито лише декілька храмів: Храм Сергія Радонезького, Храм Агапіта Печерського, Храм Воскресіння Христового, Храм Антонія і Феодосія Печерських із Трапезною палатою, Успенський собор. На території також патрулює Нацгвардія та поліція.

Поліція на території Києво-Печерської лаври / Фото 24 Каналу (Влад Кравцов)​