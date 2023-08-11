Поліція перекрила входи, УПЦ МП мають покинути приміщення: головне з Києво-Печерської лаври

11 серпня 2023, 10:32
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Суд постановив служителям УПЦ МП повернути у власність держави 79 об'єктів Нижньої лаври. Договір між заповідником та московською церквою розірвали – священники мали покинути лавру.

Вимогу священники повинні були виконати до 10 серпня, проте вони не пішли на поступки. Головні події на території Києво-Печерської лаври станом на 11 серпня – передає 24 Канал

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12:23 Журналістам також дала коментар вірянка УПЦ МП. Вона заявила, що нібито їй тепер немає де жити, а приміщення, де були її речі, опечатали. Також вона вигадала історію про 4-5 людей, який опечатали в одному з приміщень – працівники заповідника нікого там не виявили. 11:55 Наразі відомо, що опечатали також 58, 54 корпуси та Іконописну майстерню. 11:52 Представник УПЦ МП на ходу почав вигадувати історії, нібито священників та студентів не пустять назад, якщо вони вийдуть за межі заповідника. На що йому відповіли, що рух служителів вільний – поліція впустить їх. У священнослужителів є перепустки, за якими вони можуть заходити. Звичайних гостей же випускають, але назад не впускають. 11:50 Представник УПЦ МП Павло вийшов до журналістів. У коментарі служитель почав заявляти про "утиски" та "беззаконня". Згодом він взагалі розповів "сльозливу" історію про хлопчика, який ночував на підлозі в храмі. Його нібито не пустила до готелю поліція. Представник запропонував потім розбиратися "хто є хто". Він також переконував, що вважає Росію ворогом і цинічно закликав українців об'єднатися. Павло казав, що потрібно продовжують трудитися "на благо України" 10:52 За інформацією 24 Каналу, опечатали ще одне приміщення – 54 корпус лаври. Там, за повідомленням Комісії, був розташований Дім "Лаврський паломник". Комісія Мінкульту вже залишила територію.

Ще одне приміщення опечатали / Фото 24 Каналу (Влад Кравцов)​

10:28 Поліція закрила вхід на територію Києво-Печерської лаври. Туди пускають тільки священників, ченців та служителів чоловічого монастиря. Для молитви та відвідування відкрито лише декілька храмів: Храм Сергія Радонезького, Храм Агапіта Печерського, Храм Воскресіння Христового, Храм Антонія і Феодосія Печерських із Трапезною палатою, Успенський собор. На території також патрулює Нацгвардія та поліція.

Поліція на території Києво-Печерської лаври / Фото 24 Каналу (Влад Кравцов)​

Автор: Дмитро Усик