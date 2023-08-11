Поліція перекрила входи, УПЦ МП мають покинути приміщення: головне з Києво-Печерської лаври
Суд постановив служителям УПЦ МП повернути у власність держави 79 об'єктів Нижньої лаври. Договір між заповідником та московською церквою розірвали – священники мали покинути лавру.
Вимогу священники повинні були виконати до 10 серпня, проте вони не пішли на поступки. Головні події на території Києво-Печерської лаври станом на 11 серпня – передає 24 Канал.
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Ще одне приміщення опечатали / Фото 24 Каналу (Влад Кравцов)
10:28 Поліція закрила вхід на територію Києво-Печерської лаври. Туди пускають тільки священників, ченців та служителів чоловічого монастиря. Для молитви та відвідування відкрито лише декілька храмів: Храм Сергія Радонезького, Храм Агапіта Печерського, Храм Воскресіння Христового, Храм Антонія і Феодосія Печерських із Трапезною палатою, Успенський собор. На території також патрулює Нацгвардія та поліція.
Поліція на території Києво-Печерської лаври / Фото 24 Каналу (Влад Кравцов)