"Лавра живе": в Успенському соборі пройшли перші богослужіння після ворожої атаки – репортаж

У Києво-Печерській лаврі вранці 10 липня відбулися урочистості з нагоди 975-річчя заснування святині та дня пам'яті преподобного Антонія Печерського. Це одне з перших богослужінь у Свято-Успенському соборі після влучання в нього російського "Шахеда" 15 червня 2026 року.

Як пройшло богослужіння у Києво-Печерській лаврі, який вигляд має святиня зараз та що буде з відновленням Успенського собору, читайте в репортажі 24 Каналу.

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Як пройшло перше богослужіння у лаврі після ворожого удару?

Особливою подією урочистостей у Києво-Печерській лаврі до 975-річчя заснування обителі стала участь афонської делегації з монастиря Есфігмен на святій горі Афон. Богослужіння очолив ігумен монастиря архімандрит Варфоломій разом із братією обителі.

Як пройшло урочисте богослужіння в Успенському соборі 10 липня / Фото Софії Трощук, 24 Канал

Уперше за багато років у Києво-Печерській лаврі було відтворено атмосферу урочистого афонського богослужіння. Під час святкових служб лунали традиційні візантійські піснеспіви у виконанні професійних протопсалтів та співців святої гори.

Служба в Києво-Печерській лаврі 10 липня: дивіться відео

Два великі хори виконували богослужбові твори відповідно до афонської традиції, що дозволить вірянам відчути духовну атмосферу святогорських монастирів.

Хори виконали урочисті богослужбові твори в Успенському соборі: дивіться відео

На заході були присутні очільник Православної церкви України, митрополит Епіфаній, керівник Офісу Президента, генерал Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури Тетяна Бережна та заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

У якому стані Києво-Печерська нині та що буде із відновленням святині?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі 24 Каналу розповів, що Києво-Печерська лавра живе, молиться та повна вірян.

Це про нашу духовність. Після варварського удару російського агресора по нашій святині, сьогодні особлива літургія, як прояв солідарності за участю афонських монахів, які приїхали сюди з монастиря. звідки, скажемо, де служив свого часу Антоній Печерський. Є прямий історичний зв'язок,

– пояснив глава МЗС.

Він також зауважив, що міністерство на доручення президента України зараз активно працює над відновленням святині.

"Я нещодавно повернувся з Японії, Токіо підтвердило видачу відповідного фінансування на захист і відновлення лаври. Також президент Зеленський домовився з президентом Швейцарії про виділення коштів на проєктно-кошторисну документацію. Ми бачили, як світ згуртувався довкола Нотр-Даму. І ми хочемо таким же чином, спільно з Міністерством культури, з усіма причетними максимально мобілізувати міжнародну допомогу для відновлення і захисту нашої лаври", – наголосив Сибіга.

Який вигляд має Успенський собор та територія Києво-Печерської лаври зараз / Фото Софії Трощук, 24 Канал

Про відновлення Лаври також 24 Каналу розповіла віцепрем'єрка Тетяна Бережна. Вона наголосила, що відновлення триває послідовно, і станом на 10 липня завершені аварійні роботи.

Скоро мають початися консерваційні роботи. Після того вже Собор (Успенський – 24 Канал) будуть відновлювати до його первісного вигляду, який він мав перед російською атакою,

– пояснила міністерка культури.

Бережна також зауважила, що уряд може застосовувати ресурси з різних джерел для відновлення Успенського собору. Перш за все, це будуть кошти державного бюджету.

"Крім того, коли ми повернулися з конференції з питань відновлення України в Гданську, ми отримали підтримку міжнародних партнерів. Нідерланди, Греція також висловили підтримку в тому, щоб відновлювати собор. Крім того, ми бачимо, що українські меценати користуються можливістю зробити свій внесок на той благодійний рахунок, який відкритий був після пошкодження собору", – зазначила віцепрем'єрка.

Вона підкреслила, що зараз завдання рухатись у плані відновлення святині максимально швидко. Тому що та конструкція, яка є зараз, вона, звісно, захищає від дощу, від вітру, але зима близько, і потрібно буде зробити також роботи, які дозволять захистити максимально собор від інших складніших опадів.

Тетяна Бережна висловилася про підтримку міжнародної спільноти у питання відновлення Успенського собору: дивіться відео

Також після богослужіння коментар дав і керівник ОП Кирило Буданов. Він наголосив, що поки стоїть Києво-Печерська лавра, стоятиме й Україна.

Найбільша православна святиня – тут, у Києві. Вона стоїть уже понад тисячу років і переживе нас усіх. Українці – Богом обраний народ, тому ми вистоїмо. Саме звідси пішло все православ'я, і ніхто не зможе цього змінити, як би не намагався,

– зазначає керівник ОП.

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Окрім того, Буданов підкреслив, що всі моляться за Україну, за президента, за наш народ.

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра постраждала внаслідок російської атаки по Києву 15 червня. Ворожий ударний безпілотник влучив по Успенському собору, внаслідок чого там спалахнула пожежа.