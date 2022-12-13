Києву краще і світла буде більше: у YASNO зробили багатообіцяльний прогноз

У Києві скоротилося обмеження електроенергії. Однак ситуація все одно залишається складною.

Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що Україна сукупно отримала ще 1000МВт завдяки підключенню додаткових потужностей генерації.

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Сьогодні Київ почувається краще, ніж учора. Обмеження скоротилися, але ситуація все одно ще складна. Хороша новина – підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала +1000МВт. Та сказати, як це вплине на столицю, поки не можу. Бо фактично цю потужність мають розподілити на всі регіони,

– заявив він.

Як це допоможе

За його словами, ця "тисяча допоможе зі розумінням графіків". Особливо із питанням, чи є світло у "сірій" зоні графіку.

"Так, під час світло-сірої зони, яка в графіку позначає час можливих відключень, світло є. І я впевнений, що завдяки сьогоднішньому зростанню світла стане більше", – зазначив він.

За словами Коваленка, генерація зростає, але ще не до такого рівня, як була до обстрілів. Він стверджує, що навіть якби вона була повноцінною, її не змогли би передати через пошкодження мереж. "Мережі ремонтуються, але це потребує часу", – додав керівник Yasno.

Що робити якщо немає світла понад 8 годин

Коваленко пояснив, що якщо відсутнє світла понад 8 годин, то це не є нормальним. Швидше за все, це локальна аварія. Він порадив звернутися до ОСББ/ЖЕК, які мають свої канали спілкування з колегами з ДТЕК Київські електромережі. Там можна отримати оперативну відповідь.

Також він нагадав, що Україна не експортує електроенергію.

Тут відповідь однозначна: ні. Я вже пояснював, що таке перетоки, у попередніх постах. Але якщо коротко, то українські мережі зараз можна порівняти з транзитними дорогами. Електрика постачається з одних країн ЄС в інші, бо наша мережа є частиною європейської,

– резюмував Коваленко.

Яка ситуація з енергопостачанням в Україні