Київ "поплив": у столиці вирує потужна негода – фото та відео

Після того, як негода наробила лиха у Львові, вона перемістилася до Києва. У столиці 6 липня вирує злива з грозою. Деякі вулиці перетворилися на канали.

Мешканці столиці одразу ж почали ділитися у соцмережах фото та відео негоди, передає 24 канал.

Важливо Знову грози та град: на Львівщині оголосили штормове попередження

На оприлюднених кадрах видно, як низка вулиць опинилися у воді.

Як столиця готувалася до негоди

У Київавтодорі перед початком зливи повідомляли, що зливостоки у місцях можливих підтоплень додатково почистили. Напередодні дощу гідрослужби додатково очистили занижені місця.

Також міські чиновники анонсували, що комунальні служби чергуватимуть на місцях можливих підтоплень. Але деякі вулиці все одно опинилися у воді.

Киян лякає грім

Мешканці Києва почали нервуватися через негоду. Грім, що лунає у столиці, нагадує багатьом про вибухи російських ракет.

Друзі, не лякайтеся, станом на зараз в місті і області звучить грім. Він дуже сильний, в усіх машин гуртом спрацьовує сигналізація,

– пишуть місцеві телеграм-канали.

Київ накрила негода: дивіться відео

Наслідки негоди у столиці: дивіться відео

Додамо, що негода, яка вирувала у Львові 5 липня, зірвала стрім журналістів 24 каналу. Подібна ситуація сталася і 6 липня, але вже у Києві. Однак попри все, ми продовжуємо працювати для вас!

Негода увірвалася у студію 24 каналу: дивіться відео

В Україні знов оголосили штормове попередження

У ДСНС заявили, що 7 липня в окремих регіонах України оголосили штормове попередження. Мовиться про:

західні,

північні,

більшість центральних областей,

місцями на Одещині та Миколаївщині.

А в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей очікують град та шквальні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Негода у Львові: як це було

Ввечері 5 липня Львів накрила потужна злива та гроза. Крім того, у місті випав град. Внаслідок цього затопило деякі вулиці. Зокрема, львів'яни повідомляють про підтоплення на:

Сахарова,

Горбачевського,

Стуса,

Підвальній, що в центрі міста.

Перший заступник мера Андрій Москаленко зазначив, станом на 19:08 було підтоплення понад 20 дахів. На кількох вулицях немає електроенергії. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що роботу громадського транспорту відновили. Він також попередив, що перевізники, транспорт яких не повернеться на маршрути, завтра отримають штрафні санкції та можливе розірвання угоди.

Львів накрила потужна гроза з градом: дивіться відео